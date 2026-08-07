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AGENDA · Quimperlé

Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé

mercredi 19 août 2026 · La Loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Loco
Adresse
21 Boulevard de la Gare
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Session musiques et danses bretonnes

La Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Avis aux amateurs de la gwerz, de la sône, du kantig et du kan-ha-diskan !!!
La loco n’est pas peu fière d’accueillir désormais chaque mercredi musicien.ne.s, danseuses et danseurs (car on a un sacré beau parquet) pour un temps convivial pour jouer et partager vos thèmes de gavotte, an dro et autres plinn débridés !
C’est l’occasion de se rencontrer entre passionné.e.s et partager les airs du pays autour d’une bonne bolée !
Alors, on lâche les fauves et on envoie la musique !   .

La Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Session musiques et danses bretonnes Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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