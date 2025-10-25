Session Réalité Virtuelle Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Session Réalité Virtuelle Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 25 octobre 2025.
Session Réalité Virtuelle
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Venez découvrir à travers des films à 360°
Caravaggio in tenebris
Pompéi 360°
Notre-Dame de Paris
Un Bar aux Folies Bergère
En tête à tête avec la Joconde
Et bien plus encore !
Entrée libre
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Session Réalité Virtuelle
Discover 360° films:
Caravaggio: in tenebris
Pompeii 360°
Notre-Dame de Paris
A Bar at the Folies Bergère
Face to face with the Mona Lisa
And much, much more!
Free admission
German : Session Réalité Virtuelle
Entdecken Sie durch 360°-Filme
Caravaggio: in tenebris
Pompeji 360°
Notre-Dame de Paris
Eine Bar in den Folies Bergère
Kopf an Kopf mit der Mona Lisa
Und noch viel mehr!
Freier Eintritt
Italiano :
Venite a scoprire i film a 360°:
Caravaggio: in tenebris
Pompei a 360°
Notre-Dame de Paris
Un bar alle Folies Bergère
Faccia a faccia con la Gioconda
E molto altro ancora!
Ingresso gratuito
Espanol : Session Réalité Virtuelle
Venga a descubrir las películas en 360°:
Caravaggio: in tenebris
Pompeya 360
Notre-Dame de París
Un bar en el Folies Bergère
Cara a cara con la Gioconda
Y mucho más
Entrada gratuita
