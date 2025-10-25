Session Réalité Virtuelle Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Session Réalité Virtuelle Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 25 octobre 2025.

Session Réalité Virtuelle

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-10-25

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Venez découvrir à travers des films à 360°

Caravaggio in tenebris

Pompéi 360°

Notre-Dame de Paris

Un Bar aux Folies Bergère

En tête à tête avec la Joconde

Et bien plus encore !

Entrée libre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Session Réalité Virtuelle

Discover 360° films:

Caravaggio: in tenebris

Pompeii 360°

Notre-Dame de Paris

A Bar at the Folies Bergère

Face to face with the Mona Lisa

And much, much more!

Free admission

German : Session Réalité Virtuelle

Entdecken Sie durch 360°-Filme

Caravaggio: in tenebris

Pompeji 360°

Notre-Dame de Paris

Eine Bar in den Folies Bergère

Kopf an Kopf mit der Mona Lisa

Und noch viel mehr!

Freier Eintritt

Italiano :

Venite a scoprire i film a 360°:

Caravaggio: in tenebris

Pompei a 360°

Notre-Dame de Paris

Un bar alle Folies Bergère

Faccia a faccia con la Gioconda

E molto altro ancora!

Ingresso gratuito

Espanol : Session Réalité Virtuelle

Venga a descubrir las películas en 360°:

Caravaggio: in tenebris

Pompeya 360

Notre-Dame de París

Un bar en el Folies Bergère

Cara a cara con la Gioconda

Y mucho más

Entrada gratuita

