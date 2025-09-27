Session Réalité Virtuelle Micro-Folie Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Session Réalité Virtuelle Micro-Folie Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 27 septembre 2025.

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Venez découvrir à travers des films à 360°

Caravaggio in tenebris

Pompéi 360°

Notre-Dame de Paris

Un Bar aux Folies Bergère

En tête à tête avec la Joconde

Et bien plus encore !

Entrée libre .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

