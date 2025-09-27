Session Réalité Virtuelle Micro-Folie Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Session Réalité Virtuelle Micro-Folie Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 27 septembre 2025.
Session Réalité Virtuelle Micro-Folie
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Venez découvrir à travers des films à 360°
Caravaggio in tenebris
Pompéi 360°
Notre-Dame de Paris
Un Bar aux Folies Bergère
En tête à tête avec la Joconde
Et bien plus encore !
Entrée libre .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Session Réalité Virtuelle Micro-Folie
German : Session Réalité Virtuelle Micro-Folie
Italiano :
Espanol : Session Réalité Virtuelle Micro-Folie
L’événement Session Réalité Virtuelle Micro-Folie Labouheyre a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cœur Haute Lande