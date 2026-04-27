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Session Skate Barbecue Skatepark Oloron-Sainte-Marie

Session Skate Barbecue Skatepark Oloron-Sainte-Marie

Session Skate Barbecue Skatepark Oloron-Sainte-Marie vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Skatepark

Adresse : 6B Boulevard François Mitterrand

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Session Skate Barbecue

Skatepark 6B Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-05-01 23:00:00

Date(s) :
2026-05-01

L’association skateboard Oloron organise une session skate barbecue. Au programme de cet événement, une session skate libre , qui donnera la possibilité de rider à fond toute l’après-midi. Puis à 19h, se tiendra un concours de figures, le Best Tricks Contest .
Une buvette et une plancha assureront une offre de restauration sur place. Musique et bonne ambiance garantie.   .

Skatepark 6B Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   associationskateboardoloron@gmail.com

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English :

L’événement Session Skate Barbecue Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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