Session Skate Barbecue Skatepark Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Session Skate Barbecue

Skatepark 6B Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 16:00:00

fin : 2026-05-01 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’association skateboard Oloron organise une session skate barbecue. Au programme de cet événement, une session skate libre , qui donnera la possibilité de rider à fond toute l’après-midi. Puis à 19h, se tiendra un concours de figures, le Best Tricks Contest .

Une buvette et une plancha assureront une offre de restauration sur place. Musique et bonne ambiance garantie. .

Skatepark 6B Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine associationskateboardoloron@gmail.com

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English :

L’événement Session Skate Barbecue Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn