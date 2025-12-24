Session ski virtuel, Esplanade du Valentin Eaux-Bonnes

Session ski virtuel

Esplanade du Valentin Ecole du Ski Français Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Venez essayer le simulateur de ski grâce à un masque une expérience multidimensionnelle et immersive offrant une nouvelle manière de s’orienter, de se déplacer et de communiquer en plein air. Alliant sécurité et plaisir ce masque augmente la satisfaction du skieur.

Sur inscription à l’Ecole du ski français Esplanade du Valentin .

Esplanade du Valentin Ecole du Ski Français Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Session ski virtuel

L’événement Session ski virtuel Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées