Session tonique Place d’Abstatt Dinan
Session tonique Place d’Abstatt Dinan samedi 9 mai 2026.
Dinan
Session tonique
Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 13:00:00
fin : 2026-05-09 21:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Session Tonique #1
Le collectif Fest Noise vous propose une toute nouvelle formule pour célébrer l’arrivée des beaux jours les Sessions Toniques
Des open airs uniques qui mettront à chaque fois à l’honneur un lieu emblématique de Dinan et ses alentours… avec au programme
– DJ sets toute la journée
– De quoi manger
– De quoi boire
– Des exposants
Pour cette Session Tonique n°1, le collectif pose ses valises à Léhon, ville d’accueil de la toute première édition de Fort Tonique. Cette fois-ci, on vous invite à redécouvrir l’abbaye et ses jardins sous un tout nouvel angle…
– Artistes annonce très prochainement
– Billetterie en ligne en cliquant sur réserver ou sur place .
Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Session tonique Dinan a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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