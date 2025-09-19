Sessions de musique bretonne Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Sessions de musique bretonne Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc vendredi 19 septembre 2025.

Sessions de musique bretonne

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-19 21:00:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-10-17 2025-11-08 2025-12-13 2026-01-16 2026-02-20 2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15 2026-06-26

Telenn et SKV Sonerien Ha Kanerien Vreizh vous invitent à jouer et partager vos thèmes de gavotte, an dro et autres plinn débridés lors des sessions mensuelles de musique bretonne !

Dès 20h15, ceux qui le souhaitent peuvent venir travailler des thèmes pour étoffer leur répertoire (mis en ligne une quinzaine de jours avant chaque session), puis à 21h on lâche les fauves et on lance la musique !

C’est l’occasion de se rencontrer entre musiciens et passionnés, partager nos airs autour d’un verre. Les danseuses et les danseurs sont les bienvenus, on a un beau parquet !

Les morceaux choisis pour chaque session sont à écouter sur le site de Telenn. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

