Sessions de Qi Gong La Celle-Dunoise

Sessions de Qi Gong La Celle-Dunoise mardi 8 juillet 2025.

Sessions de Qi Gong

PLAGE La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 08:30:00

fin : 2025-08-26 09:30:00

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-22 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Sessions d’1 heure de Qi Gong, sur la plage de La Celle Dunoise

Temps d’éveil du corps en douceur, des techniques d’ancrage et de renforcement de l’énergie vitale, en lien avec un environnement inspirant et ressourçant.

Le QI GONG est une pratique traditionnelle chinoise, qui vise à harmoniser le corps, l’esprit et l’énergie vitale (le Qi) à travers une combinaison de mouvements lents et de techniques de respiration.

Il s’apparente à une gymnastique douce, se pratique debout et est accessible à tout âge (ici à partir de 14 ans).

INSCRIPTIONS Celine 06 28 15 58 85 celine.lecluse@gmail.com –

Participation 6€

Rendez-vous 8h15 Pratique de 8h30 à 9h30 (démarrage à l’heure)

Prévoir des vêtements confortables et et des chaussures fermées.

En cas de pluie, la session est annulée .

PLAGE La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 15 58 85

English : Sessions de Qi Gong

German : Sessions de Qi Gong

Italiano :

Espanol : Sessions de Qi Gong

L’événement Sessions de Qi Gong La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Pays Dunois