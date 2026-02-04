Sessions de Rolento Découverte+ Maison de la Conversation Paris
Sessions de Rolento Découverte+ Maison de la Conversation Paris mercredi 4 mars 2026.
Bienvenue dans les Sessions de Rolento Découverte+, un espace ouvert à toutes et tous, débutant·e·s ou initié·e·s. Ces sessions permettent de découvrir ou approfondir le Rolento à travers l’expérience et la sensibilité de l’intervenante, Grâce Tala.
Au programme :
– Apprentissage et révision des bases (démarrages, intentions, appuis, steps de base, précision…)
– Développement des bases et perfectionnement (styles, technique)
– Travail d’une routine*
– Introduction au freestyle
Pensez à prendre de quoi noter !
*Une routine est une séquence de steps exécutés à la suite, adaptable à différentes musiques.
Dates
Mercredi 4 mars 2026
Mercredi 22 avril 2026
Horaires
20h – 22h
Tarif
Prix libre — possibilité de régler avant ou après la session via PayPal, Revolut ou en liquide.
Intervenante
Grâce Tala
Lieu
Maison de la Conversation — Studio
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Accès par la porte grise à gauche du Café de la Conversation, 10 min avant le début.
En cas de retard, contactez l’intervenante sur Instagram pour accéder au lieu.
⚠️ Informations complémentaires
– Nombre de places limité
– Format ouvert à tous niveaux
– Inscription confirmée via formulaire
– Tarif libre pour permettre à toutes et tous de participer
Contact : gracetala.bookings@gmail.com
Instagram : @gracetala
Comment venir ?
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Sessions Rolento Découverte+ avec Grâce Tala ! Apprenez les bases, perfectionnez votre technique et routine. Ouvert à tous les niveaux.
Le mercredi 22 avril 2026
de 20h00 à 22h00
Le mercredi 04 mars 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-04T21:00:00+01:00
fin : 2026-04-23T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-04T20:00:00+02:00_2026-03-04T22:00:00+02:00;2026-04-22T20:00:00+02:00_2026-04-22T22:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://hip-teeth-f3f.notion.site/27b656527f9b80669541ec30201b9270?pvs=105 communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire