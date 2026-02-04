Sessions de Rolento Découverte+ Maison de la Conversation Paris

Bienvenue dans les Sessions de Rolento Découverte+, un espace ouvert à toutes et tous, débutant·e·s ou initié·e·s. Ces sessions permettent de découvrir ou approfondir le Rolento à travers l’expérience et la sensibilité de l’intervenante, Grâce Tala.

Au programme :

– Apprentissage et révision des bases (démarrages, intentions, appuis, steps de base, précision…)

– Développement des bases et perfectionnement (styles, technique)

– Travail d’une routine*

– Introduction au freestyle

Pensez à prendre de quoi noter !

*Une routine est une séquence de steps exécutés à la suite, adaptable à différentes musiques.

Dates

Mercredi 4 mars 2026

Mercredi 22 avril 2026

Horaires

20h – 22h

Tarif

Prix libre — possibilité de régler avant ou après la session via PayPal, Revolut ou en liquide.

Intervenante

Grâce Tala

Lieu

Maison de la Conversation — Studio

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Accès par la porte grise à gauche du Café de la Conversation, 10 min avant le début.

En cas de retard, contactez l’intervenante sur Instagram pour accéder au lieu.

⚠️ Informations complémentaires

– Nombre de places limité

– Format ouvert à tous niveaux

– Inscription confirmée via formulaire

– Tarif libre pour permettre à toutes et tous de participer

Contact : gracetala.bookings@gmail.com

Instagram : @gracetala

Comment venir ?

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Sessions Rolento Découverte+ avec Grâce Tala ! Apprenez les bases, perfectionnez votre technique et routine. Ouvert à tous les niveaux.

Le mercredi 22 avril 2026

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 04 mars 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-04T21:00:00+01:00

fin : 2026-04-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-04T20:00:00+02:00_2026-03-04T22:00:00+02:00;2026-04-22T20:00:00+02:00_2026-04-22T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://hip-teeth-f3f.notion.site/27b656527f9b80669541ec30201b9270?pvs=105 communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

