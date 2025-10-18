Sessions slam-poésie-spoken word L’Accent-Compagnie Gakokoé Montbéliard
Sessions slam-poésie-spoken word L’Accent-Compagnie Gakokoé Montbéliard samedi 18 octobre 2025.
Sessions slam-poésie-spoken word
L’Accent-Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 18:30:00
fin : 2025-10-18 21:30:00
Date(s) :
2025-10-18
Vous souhaitez déclamer ? Venez avec vos textes, poèmes, chansons ou plus simplement avec une phrase, une pensée à partager.
Un vers donné = 1verre offert.
Vous souhaitez juste assister à une session ? Venez, vous êtes le/la bienvenu/e !
Atelier de déclamation de 18h30 à 19h30, gratuit sur réservation.
Début des sessions de 20h à 21h30, entrée gratuite sans réservation. .
L’Accent-Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 91 22 83
English :
German : Sessions slam-poésie-spoken word
Italiano :
Espanol :
L’événement Sessions slam-poésie-spoken word Montbéliard a été mis à jour le 2025-10-09 par DOUBS TOURISME