Sessions slam-poésie-spoken word L’Accent-Compagnie Gakokoé Montbéliard

L’Accent-Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-18 21:30:00

2025-10-18

Vous souhaitez déclamer ? Venez avec vos textes, poèmes, chansons ou plus simplement avec une phrase, une pensée à partager.

Un vers donné = 1verre offert.

Vous souhaitez juste assister à une session ? Venez, vous êtes le/la bienvenu/e !

Atelier de déclamation de 18h30 à 19h30, gratuit sur réservation.

Début des sessions de 20h à 21h30, entrée gratuite sans réservation. .

