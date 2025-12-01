Setclub Réveillon de la Saint-Sylvestre Setclub Aix-en-Provence

Setclub Réveillon de la Saint-Sylvestre

Du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026 de 20h30 à 2h. Setclub 1335 Chemin De Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 135 – 135 – 135 EUR

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2026-01-01 02:00:00

2025-12-31

Tenue chic, pièces cocktail, vin, champagne, dj Med musique please… et plein d’autres surprises !

Pour clôturer l’année en beauté, le setclub vous invite à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’élégance et de la convivialité.

Enfilez votre tenue chic et rejoignez nous pour célébrer ensemble la fin d’année autour de pièces cocktail, de champagne et d’une ambiance chaleureuse comme on les aime au setclub. Le DJ Med Music Please sera présent pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.



Une belle occasion de se retrouver, de partager un moment unique et de faire pétiller les derniers instants de 2025. Nous avons hâte de célébrer cette soirée avec vous ! .

Setclub 1335 Chemin De Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 20 40 contact@setclub.com

English :

Fancy dress, cocktail pieces, wine, champagne, Med dj please music… and lots of other surprises!

