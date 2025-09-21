SETENTA La Petite Halle Paris

SETENTA La Petite Halle Paris samedi 20 septembre 2025.

Ce disque s’annonce comme leur meilleur à ce jour, l’aboutissement d’une véritable odyssée artistique. Depuis leurs débuts, Setenta n’a cessé de rechercher la lumière, tout en explorant le côté sombre de la condition humaine. Comme le décrit le groupe lui-même, cet album est un hommage afro-latin rétro-futuriste au soleil. Si leur précédent opus, Materia Negra, propulsait l’équipage du vaisseau Setenta dans le vide de la matière noire et des trous noirs, ils changent aujourd’hui de cap et foncent vaillamment vers le soleil à pleine vitesse, nous emmenant des ténèbres vers la lumière.

De manière miraculeuse, Setenta parvient à emporter avec lui une partie du matériel rythmique et harmonique exploré sur Terre, tout en osant aller là où personne ne s’est encore aventuré. Le groupe repousse ses propres limites pour emmener sa musique — et son public — vers des dimensions inexplorées et de nouveaux horizons.

10, 9, 8, 7, 6… the countdown to blastoff has started! Paris-based band Setenta is preparing for their upcoming 20th anniversary by releasing their sixth album, Apollo Solar Drive.

The record is poised to be their best yet and is the culmination of an odyssey of artistic discovery. Setenta has been constantly striving for illumination through the years, yet also exploring the dark side of the human condition along the way. As the band describes it, this record is an Afro-Latin retro-futurist tribute to the sun. If their previous album, Materia Negra, launched the Setenta space shuttle crew into the void of “dark” matter and black holes, they now change course and valiantly approach the sun at full warp speed, taking us from darkness into the light. Miraculously, Setenta manage to bring some of the rhythmic and harmonic material they’ve explored on Earth with them, yet boldly dare to go where no one has gone before, challenging themselves to take their music, and their audience, to uncharted dimensions and new realms of existence.

__

Tarifs :

– abonné.e.s SHOTGUN La Petite Halle : 8€

– préventes normales : 10€

– sur place : 12€

⚠️ Même lorsque l’événement est affiché comme complet sur Shotgun, nous gardons TOUJOURS un quota de billets disponibles sur place. Venez tôt !

ACCÈS

La Petite Halle – Parc de la Villette

211 Avenue Jean Jaurès, Paris 19ᵉ

M(5) : Porte de Pantin

T(3B) : Porte de Pantin

RER(E) : Pantin

VÉLIB : Porte de Pantin

Accès PMR : via la Cité de la Musique

RESPECT & INCLUSIVITÉ

Aucun comportement discriminatoire ne sera toléré : racisme, sexisme, homophobie, transphobie, harcèlement.

10, 9, 8, 7, 6… le compte à rebours vers le décollage a commencé ! Le groupe parisien Setenta se prépare à fêter ses 20 ans de carrière en dévoilant son sixième album, Apollo Solar Drive.

Le samedi 20 septembre 2025

de 21h00 à 01h30

payant Préventes : 10 EUR Tout public.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

