SETH EN TRANSIT Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

SETH EN TRANSIT

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-24 2026-11-25 2026-11-26 2026-11-27 2026-11-28 2026-12-01 2026-12-02 2026-12-03 2026-12-04 2026-12-05 2026-12-08 2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11 2026-12-12 2026-12-15 2026-12-16 2026-12-17

Exposition

Domaine départemental Pierresvives

Montpellier

Du 20 novembre 2026 au 22 mai 2027

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h (fermé les jours fériés)

INSCRIPTIONS SUR PLACE

Visites guidées de l’exposition

Les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h

INSCRIPTIONS PAR MAIL → serviceprogrammation@herault.fr

Visite contée Dans la valise de Seth

Visite en langue des signes française (LSF)

Visite en anglais (pour les groupes constitués)

Visites et ateliers pour les groupes scolaires

Au gré de ses voyages, les personnages enfantins et les vortex de couleurs de Seth jaillissent sur les murs du monde. Des garçons et des filles qui jouent, lisent, se cachent ancrés dans leur environnement mais comme hors du temps, singuliers et pourtant universels. Sous sa bombe et ses pinceaux, ils nous parlent des transformations du monde. L’artiste français Julien Seth Malland a fait de la planète son terrain d’expression.

Enfant, il s’évade en collectionnant avec son grand-père les timbres de contrées lointaines, apprenant par cœur géographies, régimes et religions. Adolescent, il noircit ses cahiers de dessins quand débarque l’art du graffiti. Au milieu des années 1990, les feuilles devenues trop petites, il descend dans les rues du 20e arrondissement une façon de s’ancrer dans le réel. Après des années dans les industries créatives, il quitte tout, sac au dos, et incarne cinq ans durant le Globe Painter de l’émission Les Nouveaux Explorateurs sur Canal+, avant de reprendre seul sa route.

Aujourd’hui, il poursuit ses voyages et son exploration picturale. Sa conviction l’espace public est le lieu idéal pour inviter à rêver, à questionner, à aller voir de l’autre côté. Partout, Seth dessine des enfants dont l’innocence contraste avec la dureté de leur environnement. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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English :

L’événement SETH EN TRANSIT Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES