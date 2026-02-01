Setmanas occitanas Bal Occitan Breton Cénac Sainte-Croix

Setmanas occitanas Bal Occitan Breton

Apéro cantaire, soupe et repas partagé.

Le Titou de Cénac a eu la riche idée de nous concocter une soirée soupes dans son village. Non seulement, nous pourrons en déguster plusieurs mais ce sera un moment placé sous le signe de la chanson, la danse et la joie. Une belle soirée en perspective animée par le groupe breton Boullig Ruz et d’autres musiciens. .

Cénac 40 rue des Figuiers Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie

English :

Apéro cantaire, soup and shared meal.

