Setmanas occitanas Cinéma Bogre La Granda Eresia Europea Villefranche-de-Rouergue

Setmanas occitanas Cinéma Bogre La Granda Eresia Europea

Boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 7 – 7 – 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Séance cinéma

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Film documentaire de Fredo Vella.

Bogre : le christianisme cathare dans l’Europe médiévale est un documentaire historique réalisé par Fredo Valla en 2020. Le film adopte la forme d’un road movie, explorant les liens entre les mouvements religieux des Bogomiles en Bulgarie et des Cathares en Occitanie. Le terme bogre , signifiant bulgare au Moyen Âge, était utilisé pour désigner les hérétiques, notamment les Cathares, et est à l’origine du mot bougre en français. À travers un voyage qui traverse la Bulgarie, l’Italie, la France et la Bosnie, le documentaire retrace l’histoire et les persécutions de ces communautés dualistes, mettant en lumière la circulation des idées religieuses et culturelles en Europe médiévale. Ce parcours dans le temps et dans l’espace malgré son caractère lointain, a du mal à être accepté et compris. .

Boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 93 11

English :

Documentary film by Fredo Vella.

