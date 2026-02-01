Setmanas occitanas Concert Serada Occitana Najac

Setmanas occitanas Concert Serada Occitana

Setmanas occitanas Concert Serada Occitana Najac vendredi 20 février 2026.

Setmanas occitanas Concert Serada Occitana

Salle des fêtes Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-20
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

L’association Hors Loge fête ses dix ans d’existence. Elle nous invite à une soirée occitane avec un mélange de bal trad, néo trad et musique trad-expérimentale. De quoi régaler un public hétéroclite.
CAMIN FASEM Bal Rouergat
CHABROL cabrette électronique
CHANFORGNE Trad noise balkanique
GROLAS beatbox oc du Quercy
TUST trad rockCocanha + Sec
Buvette et repas sur place à partir de 18h !
A noter l’exposition autour de Marcelle Delpastre sera visible tout le mois de février à la bibliothèque municipale de Najac.   .

Salle des fêtes Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 93 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Hors Loge association celebrates its tenth anniversary. They invite us to an Occitan evening with a mix of bal trad, neo trad and trad-experimental music. What a treat for a mixed audience.

L’événement Setmanas occitanas Concert Serada Occitana Najac a été mis à jour le 2026-01-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)