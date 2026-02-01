Setmanas occitanas Concert Serada Occitana Najac
Setmanas occitanas Concert Serada Occitana
Salle des fêtes Najac Aveyron
Début : Vendredi 2026-02-20
2026-02-20
L’association Hors Loge fête ses dix ans d’existence. Elle nous invite à une soirée occitane avec un mélange de bal trad, néo trad et musique trad-expérimentale. De quoi régaler un public hétéroclite.
CAMIN FASEM Bal Rouergat
CHABROL cabrette électronique
CHANFORGNE Trad noise balkanique
GROLAS beatbox oc du Quercy
TUST trad rockCocanha + Sec
Buvette et repas sur place à partir de 18h !
A noter l’exposition autour de Marcelle Delpastre sera visible tout le mois de février à la bibliothèque municipale de Najac. .
English :
The Hors Loge association celebrates its tenth anniversary. They invite us to an Occitan evening with a mix of bal trad, neo trad and trad-experimental music. What a treat for a mixed audience.
