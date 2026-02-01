Setmanas occitanas Concert Serada Occitana Najac

Setmanas occitanas Concert Serada Occitana

Salle des fêtes Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’association Hors Loge fête ses dix ans d’existence. Elle nous invite à une soirée occitane avec un mélange de bal trad, néo trad et musique trad-expérimentale. De quoi régaler un public hétéroclite.

CAMIN FASEM Bal Rouergat

CHABROL cabrette électronique

CHANFORGNE Trad noise balkanique

GROLAS beatbox oc du Quercy

TUST trad rockCocanha + Sec

Buvette et repas sur place à partir de 18h !

A noter l’exposition autour de Marcelle Delpastre sera visible tout le mois de février à la bibliothèque municipale de Najac. .

Salle des fêtes Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 93 11

English :

The Hors Loge association celebrates its tenth anniversary. They invite us to an Occitan evening with a mix of bal trad, neo trad and trad-experimental music. What a treat for a mixed audience.

