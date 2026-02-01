Setmanas occitanas Festibal Villefranche-de-Rouergue

Setmanas occitanas Festibal

La Madeleine Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Avec Duo Artense, Licotissa et Boullig Ruz.

DUO ARTENSE

Basile Brémaud violon Hervé Capel accordéon chromatique.

Depuis le temps qu’ils sillonnent le scènes de bal ensemble, ces deux compères se connaissent autant que les musiques ancrées auxquelles ils rendent un si bel hommage. Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée née sur le plateau de l’Artense. Basile et Hervé réussissent un pari paradoxal s’approprier (parfois avec humour, humour musical qui est aux antipodes de la dérision) une musique et des mélodies tout en restant à leur service. C’est que leur approche est tout simplement, fondée sur leur amour de cette musique.

LICOTISSA

Mathilde Duffau flûte à trois trous, tambourin, chant, caramèra Anne-Lise Herbel accordéon diatonique, clarinette, chant.

Licotissa (gourmandise en gascon), c’est un duo ancré en terre gasconne dont le péché mignon est la musique à danser. Avant tout friandes des diverses formes de rondeaux, Mathilde et Anne-Lise se délectent aussi volontiers d’autres danses, qu’elles soient Gascogne ou d’ailleurs. En guise de friandises, elles vous feront partager leur répertoire alliant tradition et composition et vous pourrez danser jusqu’à satiété.

BOULLIG RUZ

Sept musiciens aux divers instruments bombarde, violon, mandoline, hautbois, clarinette, accordéon diatonique et percussions ainsi que du chant en Français et en Breton. Boullig Ruz est un groupe de musique bretonne à danser, originaire de la région de vannes Auray, en Bretagne sud. Elle a vu le jour en 1999, créée par Dominique Robin, Didier Gatinel et Jean-Michel Pancrace. Leur répertoire est varié entre Basse et Haute Bretagne. .

La Madeleine Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 93 11

With Duo Artense, Licotissa and Boullig Ruz.

