Setmanas occitanas Spectacle Histoire d’une errance en pays de montagne

Villeneuve Aveyron

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Veillée musicale contée en français et en occitan.

Voyage en errance de Pierrou à travers l’immensité de la montagne d’Aubrac. Pour toute fortune, ses bras pour se louer de ferme en ferme. Pour toute fortune, son amour pour sa belle qui l’attend au loin dans la vallée. Et puis, les rencontres avec le fameux cornemusier de Chalendron qui joue des regrets, ces blues rouergats qui disent les tourments de l’âme. C’est aussi la rencontre avec Paul, le buronnier. Ce chemin emprunte aux chants, aux contes, aux musiques et à la poésie. Il nous invite au vagabondage nourri de vents et de lumières.

Viviane Cayssials chant

Thierry Heitz violon, accordéon poumon

Antoine Charpentier cabrettes, cornemuses

Christian Sépulcre chant .

English :

Musical evening in French and Occitan.

