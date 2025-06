Settons Festival Le P’tit Grill Lieu-dit La Corne au Cerf Moux-en-Morvan 4 juillet 2025 14:00

Nièvre

Début : 2025-07-04 14:00:00

fin : 2025-07-04 23:45:00

2025-07-04

Settons Festival

L’après-midi au P’tit Grill ambiance musicale en bord de plage pour passer un moment de détente les pieds dans l’eau !

18h DJ MoodyFrenchBoy musique deep electro / house aux influences des musiques du monde

18h30 Spectacle de cirque avec la compagnie Radaboom

19h30 Concert Les Claudios les fils cachés des… dettes, c’est de la reprise de chansons, un voyage dans le temps et dans les souvenirs.

21h30 Concert Kissé, ovni musical qui fait la part belle à une langue inventée, à une musique brute, solaire et organique. Compositeur-intreprète et multi instrumentiste, il fusionne les genres (ethno-pop, world fusion, soul)

23h Spectacle de feu avec Nô, un Show de cirque enflammé avec manipulations d’objets et musique en livre. La soirée s’enflamme pour notre plus grand plaisir !

23h30 DJ MoodyFranchBoy

Restauration possible sur place .

Lieu-dit La Corne au Cerf Le P’tit Grill

Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 39 63

