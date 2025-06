Settons Festival Office de Tourisme D193 Montsauche-les-Settons 4 juillet 2025 15:00

Nièvre

Settons Festival Office de Tourisme D193 Barrage des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Gratuit

Début : 2025-07-04 15:00:00

fin : 2025-07-04 22:30:00

2025-07-04

L’Office de Tourisme des Settons

A 15h Visite du barrage des Settons et de son parc aval par la DDT58. 10 pers max, sur réservation au 03.45.23.00.00 au plus tard le 3 juillet midi. Venir avec un gilet fluorescent si possible (pour des raisons de sécurité).

A 21h30 Balade nocturne une nuit entre lac et tourbière par le Parc Naturel du Morvan. 20 pers max.

Qui peut bien ululer au loin, quels sont les petits bruits sur le feuillage et ce vol qui passe sous les étoiles ? Venez découvrir et vous imprégner de l’ambiance d’une nuit d’été au lac des Settons, sur les traces de la faune nocturne ! Destination La tourbière de Champgazon, un site de la Réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan. Rdv sur le parking de l’Office de Tourisme des Settons. Informations et réservation au 03.86.78.79.57. .

D193 Barrage des Settons

Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 00

