Seud’Raid Taillée verte Saujon
Seud’Raid Taillée verte Saujon samedi 6 juin 2026.
Seud’Raid
Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
par équipe de deux
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Raid multisports en équipe de 2, comprenant une succession d’épreuves de canoë, de course à pied, de VTT et d’orientation. De nombreuses épreuves ludiques sont également au programme. Le format de cette épreuve est d’environ 50 km.
English :
Multi-sport raid in teams of 2, comprising a succession of canoeing, running, mountain biking and orienteering events. The program also includes a number of fun events. The event is approximately 50 km long.
L’événement Seud’Raid Saujon a été mis à jour le 2026-03-06 par Mairie de Saujon