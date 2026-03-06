Seud’Raid Taillée verte Saujon

Seud’Raid

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

par équipe de deux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Raid multisports en équipe de 2, comprenant une succession d’épreuves de canoë, de course à pied, de VTT et d’orientation. De nombreuses épreuves ludiques sont également au programme. Le format de cette épreuve est d’environ 50 km.

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Multi-sport raid in teams of 2, comprising a succession of canoeing, running, mountain biking and orienteering events. The program also includes a number of fun events. The event is approximately 50 km long.

