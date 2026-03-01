Seuil critique de Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix Galerie du Dourven Trédrez-Locquémeau

Seuil critique de Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix

Galerie du Dourven Allée du Dourven Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Venus une première fois au Dourven en septembre 2024, alors que le parc était encore sous le coup de la tempête, ils ont saisi par la photographie le chaos de ce paysage dévasté. Ce fatras sauvage est le point de départ de leur recherche plastique.

Ils engagent alors une pratique qui met un lieu à l’épreuve de sa propre image. Dans ce lieu, longtemps entretenu puis brusquement défait, les artistes recherchent ce point de bascule où le contrôle cède et où la matière reprend l’initiative.

A travers le prisme du numérique (scan, photogrammétrie, projection), ils revisitent aujourd’hui cette matière photographique, ainsi que leurs propres souvenirs, en les confrontant au nouveau visage du parc.

Pour l’exposition Seuil critique à la Galerie du Dourven, ils imaginent un espace sensoriel entre deux , où les manques, les glissements et les fantômes y sont accueillis comme les indices d’une mémoire matérielle. Dans une démarche ni nostalgique ni démonstrative, leur intention demeure celle du témoignage d’un paysage fracassé qui donne lieu à un sublime désordre.

Les artistes

Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix se sont rencontrés à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne site de Lorient en 2010. Partageant une vision commune et complémentaire sur les nouvelles technologies et leur manière de faire sens dans la création, ils collaborent régulièrement pour des projets de résidences ou d’expositions en France ou à l’étranger.

Leurs réflexions artistiques s’axent autour du paysage et de sa représentation à l’heure du numérique. Les enjeux et les problématiques qui nourrissent leurs travaux respectifs n’ont eu de cesse de se croiser, donnant lieu à de nombreuses collaborations artistiques ces dernières années.

Les rendez-vous autour de l’exposition

– Samedi 28 mars à 11h: Ouverture de l’exposition en présence des artistes

– Dimanche 29 mars à 15h Visite accompagnée des artistes

– Samedi 25 avril à 11h: Visite en breton, avec Ti ar Vro. Gratuit. Sur réservation au 02.96.05.92.52 ou par mail à dourven@lannion-tregor.com

– Mercredi 6 mai à 18h Conférence L’Image et l’Art à l’aube de l’IA avec Guillaume Lepoix et Thomas Daveluy.

Espace Sainte-Anne, Médiathèque de Lannion, gratuit .

Galerie du Dourven Allée du Dourven Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Seuil critique de Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-03-12 par SITARMOR