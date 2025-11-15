Seul en scène À l’ombre du réverbère Villers-Cotterêts

Seul en scène À l’ombre du réverbère

Sans colère ni amertume, Redwane Rajel, 48 ans, confie comment le théâtre lui a permis de surmonter l’épreuve de la prison et a bouleversé sa vie. Seul devant le public, il remonte le fil de ses souvenirs la banlieue, la violence, mais aussi les rencontres décisives et la puissance des mots.

Il a laissé les barreaux pour les planches. Redwane Rajel l’affirme le théâtre l’a sauvé. Depuis, il en porte le vibrant témoignage dans un seul en scène en forme de justice restaurative. Passé par la case prison et ses hauts salvateurs, des cours de théâtre au centre pénitentiaire du Pontet, à l’Antigone d’Olivier Py et au Marius de Joël Pommerat, Redwane Rajel joue son propre rôle. Seul devant le public, il remonte le fil de ses souvenirs la banlieue, la violence, mais aussi les rencontres décisives et la puissance transformatrice des mots. Subtilement mise en scène par Enzo Verdet, l’histoire est rude et belle, racontée par son héraut, un pied dedans, un pied dehors. Quand les portes s’ouvrent et les mains se tendent, il y a des lendemains qui chantent.

J’ai été un petit garçon heureux. J’ai été un adolescent bagarreur et un militaire obéissant. J’ai été un boxeur professionnel qui, un jour, a cogné trop fort. J’ai été un prisonnier roué de coups. J’ai été un père privé de ses enfants. J’ai été un taulard camé et suicidaire. Et puis il y a eu le théâtre et tout a changé. Je m’appelle Redwane Rajel et aujourd’hui, je suis comédien.

Sans colère ni amertume, Redwane Rajel, 48 ans, confie comment le théâtre lui a permis de surmonter l’épreuve de la prison et a bouleversé sa vie.

Texte Bertrand Kaczmarek

Mise en scène Enzo Verdet

Interprétation Redwane Rajel

À partir de 14 ans

Les langues du dedans le reste du programme

Avant la représentation, retrouvez la linguiste Laélia Véron pour une rencontre sur les langages en prison, à 16h. Vous découvrirez quels sont les sons et les mots en prison, comment font les personnes analphabètes dans cet espace où l’écrit est prépondérant ou encore comment la langue littéraire permet de s’évader. .

English :

Without anger or bitterness, Redwane Rajel, 48, confides how theater helped him overcome the ordeal of prison and turned his life upside down. Alone in front of the audience, he retraces the thread of his memories: the suburbs, the violence, but also the decisive encounters and the power of words.

German :

Ohne Wut oder Bitterkeit erzählt der 48-jährige Redwane Rajel, wie das Theater ihm geholfen hat, die Tortur des Gefängnisses zu überwinden und sein Leben umzukrempeln. Allein vor dem Publikum geht er seinen Erinnerungen nach: die Vorstadt, die Gewalt, aber auch die entscheidenden Begegnungen und die Macht der Worte.

Italiano :

Senza rabbia né amarezza, Redwane Rajel, 48 anni, racconta come il teatro lo abbia aiutato a superare la prova del carcere e a stravolgere la sua vita. Da solo davanti al pubblico, ripercorre il filo dei suoi ricordi: le periferie, la violenza, ma anche gli incontri decisivi e il potere delle parole.

Espanol :

Sin ira ni rencor, Redwane Rajel, de 48 años, habla de cómo el teatro le ayudó a superar el calvario de la cárcel y dio un vuelco a su vida. Solo ante el público, recorre el hilo de sus recuerdos: los suburbios, la violencia, pero también los encuentros decisivos y el poder de la palabra.

