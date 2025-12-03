Seul en scène d’Emmanuel Van Cappel La Tournée Lachapelle-Auzac
Seul en scène d’Emmanuel Van Cappel La Tournée Lachapelle-Auzac samedi 31 janvier 2026.
Seul en scène d’Emmanuel Van Cappel La Tournée
Lachapelle-Auzac Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : 2026-01-31 17:00:00
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Entre solitude et sollicitude, vente de calendriers et chiens enragés à amadouer, le facteur lutte pour accomplir
son devoir dernier lien social entre toutes les personnes de sa tournée ! Un spectacle humaniste pour parler de
solitude dans les campagnes isolées
Verre de l’amitié offert
A partir de 11 ans
Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 70 42 59 27
English :
Between solitude and solicitude, selling calendars and coaxing rabid dogs, the letter carrier struggles to fulfil his duty: the last social link between all the people on his round
his duty: to be the last social link between all the people on his route! A humanist show about
loneliness in isolated rural areas
Complimentary glass of friendship
Ages 11 and up
