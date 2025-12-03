Seul en scène d’Emmanuel Van Cappel La Tournée

Lachapelle-Auzac Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Entre solitude et sollicitude, vente de calendriers et chiens enragés à amadouer, le facteur lutte pour accomplir

son devoir dernier lien social entre toutes les personnes de sa tournée ! Un spectacle humaniste pour parler de

solitude dans les campagnes isolées

Verre de l’amitié offert

A partir de 11 ans

Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 70 42 59 27

English :

Between solitude and solicitude, selling calendars and coaxing rabid dogs, the letter carrier struggles to fulfil his duty: the last social link between all the people on his round

his duty: to be the last social link between all the people on his route! A humanist show about

loneliness in isolated rural areas

Complimentary glass of friendship

Ages 11 and up

