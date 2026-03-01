Seul en scène Désorientation professionnelle Le Poche Pornic

Seul en scène Désorientation professionnelle

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 21:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans la peau d’un professeur particulier, Fabien Ratisseau revisite avec humour ses expériences professionnelles… parfois traumatisantes.

Un one man show unique, créé chaque soir avec le public au café théâtre Le Poche à Pornic.



Un spectacle pour tous ceux qui ont déjà rêvé de dire Je démissionne à 8h32.

Descriptif

Vous souvenez-vous de ces forums des métiers où on vous disait, avec un sourire confiant, Tu peux devenir ce que tu veux dans la vie ! ? Et bien Fabien Ratisseau se glisse dans la peau d’un professeur particulier pour partager avec humour ses différentes expériences professionnelles passées (subies ?) afin de montrer qu’au travail le plus dur à gérer… ce sont les autres.

Un one man show chaque fois différent car créé par l’artiste avec le public. Si vous rêvez de tout plaquer ou si vous avez juste envie de passer une bonne soirée, ce spectacle est fait pour vous.

De Fabien Morin. Avec Fabien Ratisseau.

.

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Playing the role of a private tutor, Fabien Ratisseau takes a humorous look back at his professional experiences? some of them traumatic.

A unique one-man show, created every evening with the audience at Le Poche café-theater in Pornic.

L’événement Seul en scène Désorientation professionnelle Pornic a été mis à jour le 2026-03-12 par I_OT Pornic