Seul en scène Et si les œuvres d’art pouvaient parler ? Onet-le-Château vendredi 23 janvier 2026.

25 place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Christophe Carotenuto (Stan) incarne des œuvres d’art, mais surtout ce que chaque œuvre lui fait ressentir, en inventant un récit qui se nourrit de la véritable histoire de l’œuvre tout en tutoyant notre époque. Vendredi 23 janvier au Krill 20h30.

Les œuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations d’êtres humains.

Observées,critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais c’était elles qui prenaient la parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous ?

A travers ce seul en scène qui mêle humour, théâtre et danse, Christophe Carotenuto (Stan) incarne des œuvres d’art, mais surtout ce que chaque œuvre lui fait ressentir, en inventant un récit qui se nourrit de la véritable histoire de l’œuvre tout en tutoyant notre époque. Chaque œuvre humanisée s’empare d’un thème avec sa propre voix et son propre langage corporel.

Mise en scène Papy

Avec Stan

Vendredi 23 janvier 2026 à 20h30 au Café Culturel Le Krill

Tout Public | Sur réservation | Durée 1h15

Prix Plein tarif 10€ tarif réduit 8€

Billetterie

Restauration pensez à réserver au 05 65 77 68 06. .

25 place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

English :

Christophe Carotenuto (Stan) embodies works of art, but above all how each work makes him feel, by inventing a story that draws on the work?s true history, while remaining relevant to our times. Friday, January 23 at Le Krill 8:30pm.

German :

Christophe Carotenuto (Stan) verkörpert Kunstwerke, aber vor allem das, was jedes Kunstwerk in ihm auslöst, indem er eine Geschichte erfindet, die sich aus der wahren Geschichte des Kunstwerks speist und gleichzeitig in unsere Zeit hineinreicht. Freitag, 23. Januar im Krill 20:30 Uhr.

Italiano :

Christophe Carotenuto (Stan) incarna le opere d’arte, ma soprattutto ciò che ogni opera gli fa provare, inventando una storia che attinge alla vera storia dell’opera pur rimanendo vicina ai giorni nostri. Venerdì 23 gennaio a Le Krill, ore 20.30.

Espanol :

Christophe Carotenuto (Stan) encarna las obras de arte, pero sobre todo lo que cada obra le hace sentir, inventando una historia que se inspira en la verdadera historia de la obra sin dejar de ser cercana a la actualidad. Viernes 23 de enero en Le Krill, 20.30 h.

