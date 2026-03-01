Venez assister à la représentation du seul en scène « Hercule et les missives » écrit par Saturnin Barré de la compagnie La Tribu d’Essence.

À partir de 11 ans – Durée : 50 minutes – Compagnie La Tribu d’Essence

Le jour de son départ, Hercule vient s’adresser à nous, échantillon de la France. Après sa démission de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et suite à sa rencontre avec des hommes et des femmes exilé·es sur un atelier d’écriture et de théâtre, il est investi d’une mission.

Jeudi 26 mars à 19h à la Maison des Réfugiés – Gratuit sur réservation

>> Pour regarder le teaser

>> Pour en savoir plus sur « Hercule et les missives »

Événement organisé par la fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement dans le cadre du festival En mars, cultivons l’égalité ! autour de l’égalité et la lutte contre les discriminations.

Pour cette édition, le festival En mars, cultivons l’égalité ! explore le thème de la migration à travers des expositions, des sorties, des spectacles et un projet central : « Missives : visages et récits de parcours migratoires ». Pour clôturer ce festival, nous vous invitons à la grande journée événement qui aura lieu le jeudi 26 mars 2026 dès 10h30 à la Maison des Réfugiés (19e).

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-26T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T19:00:00+02:00_2026-03-26T20:00:00+02:00



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