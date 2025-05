Seul en Scène humoristique et philosophique avec titre long – Au café théâtre Le Off Lannemezan, 14 juin 2025 20:30, Lannemezan.

Plongez dans un seul-en-scène aussi brillant qu’absurde, où philosophie et humour se mêlent avec virtuosité. Après le succès de « Ce lien subtil qui unit Dieu au raton laveur », voici une nouvelle pépite signée Alain Régus, portée par l’incomparable Fred Waller. Entre réflexions métaphysiques et éclats de rire, ce spectacle vous promet un moment de pur bonheur… et de grandes interrogations existentielles !

Plein tarif 15€ / Tarif réduit 13€. Bar ouvert 1h avant et après le spectacle.

Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66

English :

Immerse yourself in a one-man show as brilliant as it is absurd, where philosophy and humor mingle with virtuosity. Following on from the success of « Ce lien subtil qui unit Dieu au raton laveur », here’s a new nugget by Alain Régus, starring the incomparable Fred Waller. Between metaphysical reflections and bursts of laughter, this show promises a moment of pure happiness? and great existential questioning!

Full price 15? / Reduced price 13?. Bar open 1h before and after the show.

Reservations strongly recommended on www.le-off.com or by telephone on 06 62 20 18 66

German :

Tauchen Sie ein in ein ebenso brillantes wie absurdes Einpersonenstück, in dem Philosophie und Humor auf virtuose Weise miteinander verschmelzen. Nach dem Erfolg von « Ce lien subtil qui unit Dieu au raton laveur » (Das feine Band, das Gott mit dem Waschbären verbindet), ist dies ein weiteres Juwel von Alain Régus, das von dem unvergleichlichen Fred Waller getragen wird. Zwischen metaphysischen Reflexionen und Lachanfällen verspricht Ihnen diese Aufführung einen Moment des puren Glücks? und der großen existenziellen Fragen!

Voller Preis: 15 / Ermäßigter Preis: 15: 13?. Die Bar ist eine Stunde vor und nach der Vorstellung geöffnet.

Reservierungen werden dringend auf der Website www.le-off.com oder telefonisch unter 06 62 20 18 66 empfohlen

Italiano :

Immergetevi in un one-man show tanto brillante quanto assurdo, dove filosofia e umorismo si fondono con il virtuosismo. Dopo il successo di « Ce lien subtil qui unit Dieu au raton laveur » (Il sottile legame tra Dio e il procione), ecco una nuova perla di Alain Régus, interpretata dall’impareggiabile Fred Waller. Con il suo mix di riflessioni metafisiche e risate, questo spettacolo promette un momento di pura gioia e molte domande esistenziali!

Prezzo intero: 15 euro / Prezzo ridotto: 13?. Bar aperto 1 ora prima e dopo lo spettacolo.

Si consiglia vivamente di prenotare online su www.le-off.com o telefonicamente al numero 06 62 20 18 66

Espanol :

Sumérjase en un espectáculo unipersonal tan brillante como absurdo, donde la filosofía y el humor se mezclan con el virtuosismo. Tras el éxito de « Ce lien subtil qui unit Dieu au raton laveur » (El sutil vínculo entre Dios y el mapache), he aquí una nueva pepita de Alain Régus, protagonizada por el incomparable Fred Waller. Con su mezcla de reflexiones metafísicas y risas, este espectáculo promete un momento de pura alegría… ¡y un montón de preguntas existenciales!

Precio completo: 15 euros / Precio reducido: 13?. Bar abierto 1 hora antes y después del espectáculo.

Le recomendamos encarecidamente que reserve en línea en www.le-off.com o por teléfono en el 06 62 20 18 66

