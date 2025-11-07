Seul en scène La danse bretonne n’existe pas ! Courtenay
Seul en scène La danse bretonne n’existe pas !
Courtenay Loiret
Un seul-en-scène drôle et érudit où Simon Cojean explore la richesse des danses bretonnes et leur résonance universelle. À partir de 10 ans.
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
English :
A funny, erudite one-man show in which Simon Cojean explores the richness of Breton dances and their universal resonance. For ages 10 and up.
German :
Eine witzige und gelehrte Ein-Mann-Show, in der Simon Cojean den Reichtum der bretonischen Tänze und ihre universelle Resonanz erkundet. Ab 10 Jahren.
Italiano :
Un divertente ed erudito one-man show in cui Simon Cojean esplora la ricchezza delle danze bretoni e la loro risonanza universale. A partire dai 10 anni.
Espanol :
Un divertido y erudito espectáculo unipersonal en el que Simon Cojean explora la riqueza de las danzas bretonas y su resonancia universal. A partir de 10 años.
