Seul en scène La danse bretonne n’existe pas ! Courtenay

Courtenay Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Un seul-en-scène drôle et érudit où Simon Cojean explore la richesse des danses bretonnes et leur résonance universelle. À partir de 10 ans.

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95

English :

A funny, erudite one-man show in which Simon Cojean explores the richness of Breton dances and their universal resonance. For ages 10 and up.

German :

Eine witzige und gelehrte Ein-Mann-Show, in der Simon Cojean den Reichtum der bretonischen Tänze und ihre universelle Resonanz erkundet. Ab 10 Jahren.

Italiano :

Un divertente ed erudito one-man show in cui Simon Cojean esplora la ricchezza delle danze bretoni e la loro risonanza universale. A partire dai 10 anni.

Espanol :

Un divertido y erudito espectáculo unipersonal en el que Simon Cojean explora la riqueza de las danzas bretonas y su resonancia universal. A partir de 10 años.

