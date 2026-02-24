Seul-en-scène : Les merveilles de l’allée des Thuyas Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 19:30 – 20:45

Gratuit : non 9 € (réduit) / 12 € (plein) Tout public

1965, dans un appartement haussmannien, un commissaire-priseur passionné d’histoire de l’art procède à la vente d’une esquisse préparatoire de Giotto. Les acheteurs surenchérissent.Mais peu à peu, le vernis se craquelle : l’homme n’est peut-être pas un expert… mais plutôt un faussaire en fuite. S’engage alors pour André Lune la préparation d’une cavale palpitante, qui croisera le chemin des plus grands artistes des 500 dernières années. Ceux qui ont révolutionné notre représentation du monde. Ceux qui hantent son esprit de leur génie. Ceux qui l’obsèdent. Un voyage sensible, drôle et savant. Une vulgarisation incarnée qui devient une plongée dans la création, l’obsession, la valeur et le doute.

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

