Seul en scène, les notes qui s’aiment par André Manoukian Villers-Cotterêts

Pour la Saint-Valentin, André Manoukian, seul au piano, dévoile les secrets des grands compositeurs et l’expression des sentiments en musique.

Savez-vous que le premier microsillon a été inventé dans une pyramide égyptienne ?

Pourquoi les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ?

L’expression »Con comme un ténor est-elle justifiée par les lois de l’acoustique ?

Comment l’exécution de Robespierre a-t-elle déclenché la naissance du Jazz ?

André Manoukian, seul au piano, apporte des réponses à ces questions fondamentales.

À travers son parcours amoureux semé de muses, de sirènes et de catastrophes, convoquant avec humour Pythagore ou Claude François, André Manoukian, seul au piano, dévoile les secrets des grands compositeurs et l’expression des sentiments en musique. Pour la Saint-Valentin, cet amoureux mélomane raconte, avec son érudition déjantée, une histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue.

Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière !

À partir de 12 ans .

Villers-Cotterêts

English :

For Valentine?s Day, André Manoukian, alone at the piano, reveals the secrets of the great composers and the expression of feelings in music. The music lover reveals the secrets of the great composers and the expression of feelings in music.

