Seul en scène Les Silencieuses (récit d’un voyage) Rue Honorius Valentin Valaurie
Seul en scène Les Silencieuses (récit d’un voyage) Rue Honorius Valentin Valaurie dimanche 19 avril 2026.
Seul en scène Les Silencieuses (récit d’un voyage)
Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19 18:20:00
Date(s) :
2026-04-19
Un spectacle de Nicolas Raccah et Frédérique Aït-Touati
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Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-la-tour.fr
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English :
A show by Nicolas Raccah and Frédérique Aït-Touati
L’événement Seul en scène Les Silencieuses (récit d’un voyage) Valaurie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes