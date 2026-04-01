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Seul en scène Les Silencieuses (récit d’un voyage) Rue Honorius Valentin Valaurie

Seul en scène Les Silencieuses (récit d’un voyage) Rue Honorius Valentin Valaurie dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Rue Honorius Valentin

Adresse : La Salle

Ville : 26230 Valaurie

Département : Drôme

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 15

Seul en scène Les Silencieuses (récit d’un voyage)

Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19 18:20:00

Date(s) :
2026-04-19

Un spectacle de Nicolas Raccah et Frédérique Aït-Touati
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Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29  contact@maison-de-la-tour.fr

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English :

A show by Nicolas Raccah and Frédérique Aït-Touati

L’événement Seul en scène Les Silencieuses (récit d’un voyage) Valaurie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes