Seul en scène moi, nostalgique ? Salle des fêtes Saint-Sauveur samedi 28 février 2026.
Salle des fêtes Rue des Écoles Saint-Sauveur Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-28
2026-02-28
M comme Daney proposera son seul en scène intitulé Moi, nostalgique ?
A travers son histoire personnelle, l’artiste partagera des moments de vie riches et précieux où l’autodérision domine et se mêle à la chanson française.
Spectacle placé sous le signe de la bonne humeur et la bienveillance .
Durée 1h20.
Possibilité de réserver ses places par e-mail, ou sur place le jour même (sous réserve de disponibilité). .
Salle des fêtes Rue des Écoles Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 84 96 daney.michel@neuf.fr
