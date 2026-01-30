Seul en scène moi, nostalgique ? Salle des fêtes Saint-Sauveur

Seul en scène moi, nostalgique ?

Salle des fêtes Rue des Écoles Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

M comme Daney proposera son seul en scène intitulé Moi, nostalgique ?

A travers son histoire personnelle, l’artiste partagera des moments de vie riches et précieux où l’autodérision domine et se mêle à la chanson française.

Spectacle placé sous le signe de la bonne humeur et la bienveillance .

Durée 1h20.

Possibilité de réserver ses places par e-mail, ou sur place le jour même (sous réserve de disponibilité). .

Salle des fêtes Rue des Écoles Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 84 96 daney.michel@neuf.fr

English : Seul en scène moi, nostalgique ?

