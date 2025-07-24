SEUL TOUT JÉRÉMY CHARBONNEL Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

SEUL TOUT JÉRÉMY CHARBONNEL

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 21:45:00

Date(s) :

2026-01-17

Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !

Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions…

Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver.

Un stand-up authentique et hilarant, où le public, comme Jérémy découvre qui il est vraiment. Un spectacle drôle, touchant et surprenant ! .

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 38 50 scelia@sargeleslemans.fr

English :

Where did it all go wrong? Jérémy Charbonnel talks about his problems as a single dad fighting to avoid ending up like his father? but that’s not all!

German :

Wo ist es schief gelaufen? Jérémy Charbonnel erzählt von seinen Problemen als alleinerziehender Vater, der darum kämpft, nicht wie sein Vater zu enden… aber nicht nur das!

Italiano :

Dove è andato tutto storto? Jérémy Charbonnel parla dei suoi problemi di padre single che lotta per non fare la fine di suo padre, ma non solo!

Espanol :

¿Dónde se torció todo? Jérémy Charbonnel habla de sus problemas como padre soltero que lucha por no acabar como su padre… ¡pero eso no es todo!

