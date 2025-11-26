Seule en scène Géraldine Parillaud Yoko’s café Moulins

Seule en scène Géraldine Parillaud

Yoko’s café 97 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26 22:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Seule en scène de Géraldine Parillaud Oh Mon Dieu, je m’éveille !

.

Yoko’s café 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 69 99 26 yokos97rueallier@gmail.com

English :

Géraldine Parillaud’s one-woman show Oh Mon Dieu, je m’éveille ! (Oh my God, I’m waking up!)

German :

Géraldine Parillauds Alleinspielung Oh Mon Dieu, je m’éveille! (Oh Gott, ich erwache!)

Italiano :

Lo spettacolo personale di Géraldine Parillaud Oh Mon Dieu, je m’éveille!

Espanol :

¡El espectáculo en solitario de Géraldine Parillaud Oh Mon Dieu, je m’éveille!

L’événement Seule en scène Géraldine Parillaud Moulins a été mis à jour le 2025-11-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région