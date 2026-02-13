SEULE EN SCÈNE JUSTE S’AMUSER Langogne

SEULE EN SCÈNE JUSTE S’AMUSER

13 Avenue du Docteur Conturie Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-06

A l’occasion de la semaine des droits des femmes, l’Espace Kalipolys propose un spectacle.

Seule sur Scène, Juste s’amuser de Alexia PIALAT.

Entre croyances, loyautés et injonctions, les femmes se retrouvent dans des rôles où elles finissent par s’oublier. Mêlant humour et questionnements.

A partir de 16 ans.

Réservations obligatoires.

13 Avenue du Docteur Conturie Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 32 25 24 espacekalipolys@gmail.com

English :

To mark Women’s Rights Week, Espace Kalipolys is putting on a show.

Seule sur Scène, Juste s’amuser by Alexia PIALAT.

Between beliefs, loyalties and injunctions, women find themselves in roles where they end up forgetting themselves. A mix of humor and questioning.

Ages 16 and up.

Reservations essential.

