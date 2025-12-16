SEULE EN SCÈNE NA’NI ET UN JOUR TU VIS Montréal

SEULE EN SCÈNE NA’NI ET UN JOUR TU VIS

rue de la Mairie Montréal Aude

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18

L’association L’Oreille du Hibou vous propose le spectacle (seule en scène) Na’Ni et puis un jour tu vis, de et avec Simona Boni.

Une femme seule sur scène et une galerie de personnages qu’elle convoque pour livrer son histoire.

Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, Na’Ni nous invite dans un voyage initiatique de la survie à la vie. C’est un désir de liberté, d’épanouissement et d’élégance sauvage.

Elle chante ses racines, sa danse est un éclat féminin et puissant, ses paroles nous transportent avec enthousiasme vers l’envie d’être soi.

Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h.

rue de la Mairie Montréal 11290 Aude Occitanie +33 6 95 00 63 60 resa@loreilleduhibou.com

English :

The L’Oreille du Hibou association presents the one-woman show Na’Ni et puis un jour tu vis, by and starring Simona Boni.

A woman alone on stage and a gallery of characters she summons up to tell her story.

With great humor and self-mockery, Na’Ni invites us on a journey of initiation from survival to life. It’s a desire for freedom, fulfillment and wild elegance.

She sings of her roots, her dance is a powerful, feminine radiance, and her lyrics enthusiastically transport us to the desire to be ourselves.

For all ages 8 and up. Duration: 1 hour.

