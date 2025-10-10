Seule en scène Quelqu’un Sélestat

Séverine Lang interprète un stand up littéraire où se mêlent confidences, réflexions et apartés en lien avec son métier de psychologue. Pour tout public à partir de 13 ans

Une saison culturelle portée par L’Autre Scène, Le Café de l’Humanisme et la Librairie Pleine Page de Sélestat.

Pour son premier seule en scène, Séverine Lang écrit et interprète une forme de stand up littéraire où se mêlent confidences au public à propos du curieux métier de psychologue, réflexions sur la réalité d’une profession élue dpuis 2023 job préféré des français et des apartés sur ce qui se dit dans un cabinet feutré.

Pour tout public à partir de 13 ans.

Texte, jeu et mise en scène Séverine Lang

Son Milan de Assis Pacheco

Création sour le regard bienveillant de Virginie Bernardeau .

18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 contact@lautrepage@gmail.com

English :

Séverine Lang performs a literary stand-up mixing confidences, reflections and asides linked to her profession as a psychologist. For audiences aged 13 and over

German :

Séverine Lang interpretiert ein literarisches Stand-up , in dem sich Vertraulichkeiten, Reflexionen und Nebenbemerkungen im Zusammenhang mit ihrem Beruf als Psychologin vermischen. Für alle Zuschauer ab 13 Jahren

Italiano :

Séverine Lang si esibisce in uno spettacolo di stand-up letterario, che mescola confidenze, riflessioni e omissioni legate al suo lavoro di psicologa. Per tutti gli spettatori a partire dai 13 anni

Espanol :

Séverine Lang interpreta un espectáculo de stand-up literario en el que se mezclan confidencias, reflexiones y asideros relacionados con su trabajo de psicóloga. Para todos los públicos a partir de 13 años

