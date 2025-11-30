Seuls les robots n’ont pas peur de la mort PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement

Seuls les robots n’ont pas peur de la mort

Dimanche 30 novembre 2025 de 15h30 à 16h30. PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-11-30 15:30:00

fin : 2025-11-30 16:30:00

2025-11-30

Concert, récit d’anticipation, installation vidéo interactive de Nicolas Cante

Dans un futur proche, un pianiste et son double numérique dialoguent autour des thèmes suivants

l’évolution de l’humanité, la robotique, l’IA, les émotions, l’éternité…

Une discussion poétique dans laquelle les frontières entre Homme et machine s’évaporent.



Sur scène, un piano et un pianiste sont placés derrière des tulles.

Ce dispositif servira aux projections travaillées en live par une vidéaste.

Les sons de piano et de voix sont traités en temps réel, et synchronisés au live vidéo.

Les compositions et improvisations musicales interagissent avec des caméras installées sur scène.

La partition audio/vidéo du projet mélange écriture et aléatoire.

Une expérience onirique où l’humain et la machine ne font qu’Un.



Réservation info@ensemble-telemaque.com ou 04 91 43 10 46 .

PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com

English :

Concert, anticipation story, interactive video installation by Nicolas Cante

German :

Konzert, Antizipationserzählung, interaktive Videoinstallation von Nicolas Cante

Italiano :

Concerto, storia dell’attesa, installazione video interattiva di Nicolas Cante

Espanol :

Concierto, historia de anticipación, videoinstalación interactiva de Nicolas Cante

