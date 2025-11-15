Seungyeon LEE Sainte-Savine

Née en 1988 à Kunsan en Corée du Sud, Seungyeon Lee commence à jouer du piano à l’âge de cinq ans et débute à sept ans les cours de violon. Elle approfondit sa formation musicale au lycée artistique de Jeonju et fait à dix-sept ans ses débuts avec orchestre en interprétant le Concerto pour piano n° 2 de Sergueï Rachmaninov aux côtés de l’Orchestre Philharmonique ukrainien Simferopol.



En 2018, elle commence la préparation de son diplôme supérieur d’exécution et, à partir de 2020, elle approfondit ses compétences pianistiques auprès de Marian Rybicki de l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. En 2023, elle obtient son diplôme supérieur de concertiste / Artist Diploma.



PROGRAMME DU CONCERT



> Fanny Mendelssohn, Notturno en sol mineur • 5:00

> Fanny Mendelssohn, Mélodie op. 4 n° 2 • 2:00

> Clara Schumann, Variations sur un thème de Robert Schumann, op 20 • 11:00

> Amy Beach, Dreaming op. 15 n° 3 • 4:00

> Cécile Chaminade, Thème varié, op. 89 • 5:30

> Cécile Chaminade, Concert Etude op. 35 No. 2, Automne •5:40

> Philip Glass, Opening • 6:00



ENTRACTE



> Fanny Mendelssohn, Das Jahr (L’Année) (extraits)

> Mars, Prélude and Choral • 6:00

> Juin, Sérénade • 3:00

> Septembre • 4:00

> Serge Rachmaninov, Élégie • 6:00

> Serge Rachmaninov, Moments Musicaux, op. 16, nos 3-6 • 18:00



Avec

Seungyeon LEE (piano),



Production

PHARES, Paris



En partenariat avec L’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot & Yamaha Music Europe

Lauréat de l’ARTIST DIPLOMA de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

