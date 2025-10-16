SEV15, CARTOGRAPHIES EN LUTTE – Compagnie Tournesol Bleu Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

SEV15, CARTOGRAPHIES EN LUTTE – Compagnie Tournesol Bleu Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 16 octobre 2025.

«On disait uniquement la vérité. La non-violence passive, zéro. Il faut savoir prendre les formes qu’il faut pour dire la vérité, sans compromissions.»

Sur scène, 3 acteur.ices racontent des épisodes de la lutte écologiste.

Des plateaux de l’Aubrac à Sainte-Soline, iels tentent de transmettre les émotions de celles et ceux qui s’inquiètent de l’état du monde qui les émerveille.

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 16 octobre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h10

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Réservation auprès de l’accueil.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T00:10:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T20:00:00+02:00_2025-10-16T21:10:00+02:00;2025-10-17T20:00:00+02:00_2025-10-17T21:10:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/