SÈVE FACTICE LA FABRIQUE ORNEMENTALE MOJO Nantes

SÈVE FACTICE LA FABRIQUE ORNEMENTALE MOJO Nantes mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Vernissage expo « Sève factice La fabrique ornementale » de Vanessa PirasExposition d’illustrations du 1er/11 au 31/12/25 À travers la fleur ornementale, l’exposition « Sève Factice » questionne la tension entre vitalité et artifice. Héritier de l’Art nouveau, l’ornement floral transforme la nature en image stylisée, séduisante, où le beau l’emporte sur le vivant. L’exposition interroge ainsi ce glissement : quand la sève authentique cède la place à une beauté fabriquée et néanmoins nécessaire à nos quotidiens.InstaFacebook

MOJO Nantes 44000