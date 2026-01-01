S’éveiller du Big Bang au Skateboard Science Comes to Town PLO Skateclub Plougastel-Daoulas

S’éveiller du Big Bang au Skateboard Science Comes to Town

Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet européen Science Comes To Town (SCTT), qui a pour ambition de lutter contre la désinformation et de faire de 2026 l’année de la science à Brest, Kiel et Split. Dans une démarche inclusive et hors-les-murs, Océanopolis proposera chaque mois une action de médiation scientifique inédite, visant à reconnecter les habitants du territoire avec la recherche.

Pour le mois de janvier, nous nous associons donc au P.L.O Skate Club pour organiser l’événement sur le thème de S’éveiller du Big Bang au Skateboard , une odyssée scientifique à travers le temps pour explorer l’éveil de l’Univers, de la Terre et de la Vie… jusqu’au skateboard.

Informations pratiques

Nombres de places limités sur certains créneaux inscription obligatoire

Gratuit.

Réservé aux cours entre 13h30 et 14h45

Horaires de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00

Plus d’infos sur plo-skateclub.com .

PLO Skateclub 85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 6 38 79 13 79

