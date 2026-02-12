Sevenadur enfant – Bedig Bev Cercle Celtique de Rennes Rennes Jeudi 26 février, 09h00 Ille-et-Vilaine

10€

Journée en breton autour du Vivant !Krouit ur jardin zen hag un ti-gwer evit degemer sioulder an amzer. Heuliet gant ur c’hoari bras « sekred ar c’houadurioù bev »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-26T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-26T17:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/sevenadur-2026 médiation@ccrennes.bzh 0778373855

Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



