Sevenadur enfant – Bedig Bev Cercle Celtique de Rennes Rennes
10€
Journée en breton autour du Vivant !Krouit ur jardin zen hag un ti-gwer evit degemer sioulder an amzer. Heuliet gant ur c’hoari bras « sekred ar c’houadurioù bev »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-26T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-26T17:00:00.000+01:00
https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/sevenadur-2026 médiation@ccrennes.bzh 0778373855
Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine