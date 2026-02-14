Sevenadur enfant – Le grand voyage du vivant en hiver, Cercle Celtique de Rennes, Rennes

Sevenadur enfant – Le grand voyage du vivant en hiver Jeudi 26 février, 09h00 Cercle Celtique de Rennes Ille-et-Vilaine

10€

Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Sortie pour observer les êtres vivants en hiver,Suivi de la réalisation d’une fresque du « Vivant ! » enfants culture