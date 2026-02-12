Sevenadur enfant – Stage de danse bretonne Cercle Celtique de Rennes Rennes Vendredi 27 février, 09h00 Ille-et-Vilaine

12€

Dès 6 ans viens apprendre quelques danses qui seront montrées à la Mairie de Rennes. Un atelier « carte pop-up » sera proposé le matin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-27T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T17:00:00.000+01:00

Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



