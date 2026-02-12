Sevenadur enfant – Stage de musique Cercle Celtique de Rennes Rennes Vendredi 27 février, 09h00 Ille-et-Vilaine

12€

Viens jouer en groupe et faire une restitution à la Mairie de Rennes.1 an de pratique minimum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-27T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T17:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/sevenadur-2026 mediation@ccrennes.bzh 0778373855

Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



