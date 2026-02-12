Sevenadur enfant – Stage de musique Cercle Celtique de Rennes Rennes
12€
Viens jouer en groupe et faire une restitution à la Mairie de Rennes.1 an de pratique minimum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-27T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-27T17:00:00.000+01:00
https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/sevenadur-2026 mediation@ccrennes.bzh 0778373855
Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine