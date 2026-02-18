Sevenadur – Fest-noz Kejañ Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes Jeudi 12 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

Participation libre, prix conseillé 8 euros

Les étudiant·e·s du Pont Supérieur de musique de Rennes prennent le contrôle du Parquet de Bal pour un fest-noz plein d’énergie !

Une soirée imaginée pour faire danser, mettre la jeunesse sur le devant de la scène et soutenir leur projet de voyage d’étude à Madrid.

Au programme :

Le Buhé / Huiban

BOD

Shõ !

YARINKIN

Le Guével / Bourreau

Goupil / Kergus

Du chant, des sonneurs, des duos, trios, quartets, et une énergie collective nourrie d’influences musicales multiples.

Un fest-noz où les styles se croisent, et où le parquet ne demande qu’à trembler !

Que tu sois danseur·se aguerri·e ou simple curieux·se, viens partager une soirée festive, vibrante et pleine d’avenir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T23:59:00.000+01:00

1



Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



