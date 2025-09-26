SEVENADUR MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

SEVENADUR MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Samedi 28 février 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

9 €

Chorales Babel Canto de Nantes et Kand Dregan du KKR de Rennes

**Sevenadur revient en 2026!**

A cette occasion la MJC accueillera le concert des chorales Babel Canto de Nantes et Kan dreGan du KKR de Rennes

Le lien fait partie intégrante de notre société, qu’il soit familial, culturel, littéraire, social, il nous relie, il est un besoin, et nous invite à se rapprocher les uns des autres.

Le nom du festival vient du breton et signifie “culture”. Depuis sa création c’est un festival qui n’a eu de cesse d’évoluer avec les enjeux de société et avec le monde qui l’entoure par la transmission d’une culture bretonne vivante, moderne et inclusive aux cultures présentes sur le territoire.

Sevenadur c’est une véritable fabrique de lien : festive, chaleureuse et multiculturelle, qui vise à mettre en avant le matrimoine ainsi que le patrimoine culturel immatériel. Une énergie partagée auprès d’un large public grâce à l’implication d’une trentaine de partenaires et l’investissement de ses soutiens, sponsors qui contribuent à la réussite de ce festival qui rayonne sur le pays rennais.

Véritable chaudron où se mélange diverses activités culturelles, cette année Sevenadur aura le plaisir de revenir avec des fest-noz et des fest-deiz, des rencontres interculturelles; des stages : chant, musique, broderie, des conférences, soirées collectage, veillées, et des propositions innovantes et créatrices

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T22:00:00.000+01:00

https://mjcpace.com/agenda/sevenadur/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine