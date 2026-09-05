Sévigné-Fouquet, l’histoire du procès du siècle ! Château de Grignan Grignan

Informations pratiques

Grignan

Sévigné-Fouquet, l’histoire du procès du siècle !

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

(6-17 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Vacances de la Toussaint, dans le cadre de l’Année Sévigné.

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Nicolas Fouquet est arrêté dans tout l’éclat de sa puissance sans avoir vu les signes de sa chute. Madame de Sévigné va suivre avec intérêt et émotion son procès et sa condamnation.

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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

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English : Sévigné-Fouquet, l’histoire du procès du siècle !

All Saints’ Day vacation, as part of the Year of Sévigné.

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Nicolas Fouquet is depicted in all the splendor of his power, unaware of the signs of his downfall. Madame de Sévigné will follow his trial and conviction with interest and emotion.

L’événement Sévigné-Fouquet, l’histoire du procès du siècle ! Grignan a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes